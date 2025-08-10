Стилист Cердан о прическе Палмера: «Какой ужас! Типичный монах. Видимо, у него мало волос, как у Трампа, поэтому он максимально использует свои ресурсы и зачесывается как послушник»

Звездный стилист сравнил прическу Коула Палмера со стрижкой послушника.

Альберто Сердан известен как мастер по работе с волосами знаменитостей и спортсменов.

– Какую прическу ты сделал бы Коулу Палмеру?

– Ну, по-моему, он… Знаешь эти фильмы про Вильгельма Телля, где появляется монах? Вот он типичный монах… Ужас! Какой ужас!

Но проблема Коула Палмера еще в том, что у него, должно быть, очень мало волос. Как у Трампа – нет волос. Поэтому он, очевидно, максимально использует все свои ресурсы. Но если нет, то первое, что я бы сделал, – придал бы намного больше объема, потому что у него очень вытянутое лицо. И не только телосложение, но и лицо вытянутое, так что нужно что-то, что добавит немного объема.

И, думаю, проблема у него не в стрижке, а в количестве волос, которые у него есть. И поэтому он зачесывает их немного в стиле послушника, что, так сказать… Ты ведь не видел фильмы про Вильгельма Телля… Ну, немного в стиле послушника.

Мне это не особо нравится, но, думаю, это связано именно с этим. Дело в том, что когда хочешь немного расширить черты лица, если зачесываешь волосы вперед, то еще больше его удлиняешь. Нужно сделать пробор, как мы делали, когда ходили в школу, – сказал Сердан.

