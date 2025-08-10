Хуммельс провел прощальный матч за «Боруссию». Завершивший карьеру защитник вышел в старте на товарищескую игру с «Юве», его заменили на 18-й минуте

Матс Хуммельс провел прощальный матч за «Боруссию» Дортмунд.

36-летний защитник, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона, вышел в стартовом составе дортмундцев в товарищеском матче с «Ювентусом » (0:1, первый тайм) и был заменен на 18-й минуте – вместо Хуммельса на поле вышел Никлас Зюле.

Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год. Затем Матс ушел в «Баварию», а в 2019-м вернулся в «Дортмунд ». В сентябре 2024 года немец покинул «Боруссию» и перешел в «Рому».

С «Боруссией» защитник выиграл 6 трофеев, в том числе 2 титула Бундеслиги и 2 Кубка Германии, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Фото: x.com/BVB