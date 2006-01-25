Фанаты «МЮ» планируют уйти со стадиона во время матча АПЛ в знак протеста против Глейзеров и Вудворда

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против владельцев клуба.

Фанаты недовольны работой семьи Глейзеров, владеющей командой, и вице-президента Эда Вудворда.

1 февраля болельщики планируют покинуть стадион «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

58-я минута выбрана в дань памяти жертвам авиакатастрофы в Мюнхене. 6 февраля 1958 года разбился самолет с игроками, тренерами и сотрудниками «МЮ» на борту.

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