Фанаты «МЮ» планируют уйти со стадиона во время матча АПЛ в знак протеста против Глейзеров и Вудворда

Болельщики готовят акцию протеста против владельцев клуба.

Фанаты недовольны работой семьи Глейзеров, владеющей командой, и вице-президента .

1 февраля болельщики планируют покинуть стадион «Олд Траффорд» на 58-й минуте матча чемпионата Англии против .

58-я минута выбрана в дань памяти жертвам авиакатастрофы в Мюнхене. 6 февраля 1958 года разбился самолет с игроками, тренерами и сотрудниками «МЮ» на борту.

Провальный сезон «МЮ»: худший в XXI веке после 24 туров, болельщики массово уходят за 5 минут до конца