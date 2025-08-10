Фанаты «Пэлас» вывесили баннер «УЕФА – мафия» и зажгли файеры на матче с «Ливерпулем». Клуб исключили из ЛЕ из-за общего владельца с «Лионом»

Болельщики «Кристал Пэлас» назвали УЕФА «мафией» на матче с «Ливерпулем».

Клубы проводят матч за Суперкубок Англии . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вскоре после стартового свистка болельщики «Кристал Пэлас » выразили протест против решения УЕФА исключить команду из Лиги Европы , зажгли файеры и развернули баннер: «УЕФА – мафия».

Напомним, «Кристал Пэлас» получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако на тот момент основным акционером клуба был Джон Текстор, владеющий контрольным пакетом акций «Лиона », который также квалифицировался на турнир и ранее смог остаться в Лиге 1. Поэтому в УЕФА приняли решение исключить «Пэлас» из Лиги Европы и отправить в Лигу конференций. Текстор ушел из «Пэлас», а клуб подал апелляцию.

Изображение: x.com/TheAthleticFC