Фанаты «Пэлас» вывесили баннер «УЕФА – мафия» и зажгли файеры на матче с «Ливерпулем». Клуб исключили из ЛЕ из-за общего владельца с «Лионом»
Клубы проводят матч за Суперкубок Англии. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вскоре после стартового свистка болельщики «Кристал Пэлас» выразили протест против решения УЕФА исключить команду из Лиги Европы, зажгли файеры и развернули баннер: «УЕФА – мафия».
Напомним, «Кристал Пэлас» получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако на тот момент основным акционером клуба был Джон Текстор, владеющий контрольным пакетом акций «Лиона», который также квалифицировался на турнир и ранее смог остаться в Лиге 1. Поэтому в УЕФА приняли решение исключить «Пэлас» из Лиги Европы и отправить в Лигу конференций. Текстор ушел из «Пэлас», а клуб подал апелляцию.
