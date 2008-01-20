Невилл о Вудворде: «Если в такой ситуации ты не теряешь работу, то что-то идет не так»

Бывший защитник , а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл высказался о проблемах манкунианцев и работе вице-президента .

«Я не могу сменить владельца «Юнайтед», никто не может. Я изо всех сил пытаюсь понять, почему владельцы упорно доверяют этой команде менеджеров следить за построением команды, взявшей чемпионство, с тех пор как ушел сэр Алекс.

Пару недель назад я видел статистику, что «Юнайтед» занимает второе место по зарплате в мире. И это с нынешним составом! Это непростительно. Я не могу поверить, что инвестиции, вложенные в команду за последние пять, шесть, семь лет, закончились на тех, кто вышел на поле.

Если ты не теряешь работу из-за того, что курируешь вложения, курируешь зарплатную ведомость и собираешь такую команду, которая выходит на поле... Должен сказать, что-то действительно идет не так.

В этой команде руководителей есть настоящий талант. Но с точки зрения того, что клубу нужно было сделать за несколько лет – найти лучших футбольных управленцев для этого клуба... Они этого не сделали. Это проблема», – сказал Невилл.