Моуринью о болбоях «Саутгемптона»: «Они хорошо обучены затягивать игру»

Главный тренер Жозе Моуринью назвал одну из причин поражения от (0:1).

«Они выигрывали, они защищались фактически вдесятером. Они жестко боролись, были в хорошем смысле агрессивны.

Было много фолов, матч много раз останавливали. Их болбои были хорошо обучены затягивать игру, было мало игры», – заявил Моуринью.

«The ball boys were well coached in the delaying of the game» 🙄



Peak Jose Mourinho 😂 pic.twitter.com/d4ykjhci9R