Моуринью о болбоях «Саутгемптона»: «Они хорошо обучены затягивать игру»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Саутгемптон ахахаха болбои Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал одну из причин поражения от «Саутгемптона» (0:1).

«Они выигрывали, они защищались фактически вдесятером. Они жестко боролись, были в хорошем смысле агрессивны.

Было много фолов, матч много раз останавливали. Их болбои были хорошо обучены затягивать игру, было мало игры», – заявил Моуринью.

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Моуринью не забыл болбоя, который организовал гол в ЛЧ. Пригласил на обед с командой и отпраздновал с ним мяч «Борнмуту»

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