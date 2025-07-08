Тамерлан Мусаев об экс-нутрициологе Роналду в ЦСКА: «Есть игроки, которые быстро устают – он им ставит свекольный сок для энергии, когда жарко, дает таблеточки. Из столовой исключил «грязные» продукты»

Тамерлан Мусаев высказался о работе с бывшим нутрициологом Криштиану Роналду.

– Вы следите за своим питанием. Теперь в ЦСКА есть нутрициолог Блеса, который работал с Роналду. Много общаетесь?

– Он уже внес мелкие детали, которые будут иметь большой эффект.

Скоро я к нему на шею залезу и буду спрашивать, спрашивать, спрашивать… Пока его оставляю.

У нас есть игроки, которые быстро устают, он им индивидуально ставит свекольный сок для энергии. Витамины добавляет.

Когда погода жаркая, мы много теряем водно‑солевого баланса, он дает нам таблеточки, которые помогают держать этот баланс. Такие мелкие детали.

Если у нас и были в столовой «грязные» продукты, он тоже их исключил. Я‑то на них и так не смотрел, теперь глаз радуется, когда их не вижу вообще, – сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев .