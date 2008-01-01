Моуринью о желтой карточке: «Я был груб, но я был груб с идиотом. Я заслужил это»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался после поражения от «Саутгемптона» (0:1) в 21-м туре Премьер-лиги.

О желтой карточке за подглядывание в блокнот тренеров «Саутгемптона»

«Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем (очевидно, одним из тренеров – прим. Sports.ru)».

Об игре

«Странная игра. У нас не было проблем в обороне. Соперник не создал нам их и забил один гол. Ингз здорово сыграл.

В остальном мы все контролировали. Мы создали не так много моментов, но достаточно, чтобы забить.

«Саутгемптон» тормозил игру и хорошо защищался. Их центральные защитники отлично поработали с нашими форвардами, они были агрессивны и не совершали ошибок.

В заключительной части игры – без Кейна, с другим нападающим и без Сона – наши возможности были ограничены. Результат слишком суров».

О травмах

«Не знаю про Ндомбеле. Кажется, что это десятая травма в сезоне. Они мешают ему играть стабильно. У нас было три дня между матчами, и вот Танги снова выбыл.

Кейн играет все время, каждую минуту. Травма может быть серьезной или не очень, но он точно выбыл на какое-то время».