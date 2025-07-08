«Ахмат» расторг контракты с Дивановичем и Ковачевым по согласию сторон
«Ахмат» объявил об уходе Заима Дивановича и Светослава Ковачева.
Грозненский клуб расторг соглашения с игроками по обоюдному согласию.
Заим Диванович перешел в «Ахмат» зимой 2023 года. Черногорский полузащитник провел за команду 29 матчей.
Светослав Ковачев перешел в «Ахмат» летом 2023 года. Болгарский полузащитник сыграл за грозненцев 47 матчей и забил 5 голов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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