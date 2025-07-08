«Ахмат» расторг контракты с Дивановичем и Ковачевым по согласию сторон

«Ахмат» объявил об уходе Заима Дивановича и Светослава Ковачева.

Грозненский клуб расторг соглашения с игроками по обоюдному согласию.

Заим Диванович перешел в «Ахмат » зимой 2023 года. Черногорский полузащитник провел за команду 29 матчей.

Светослав Ковачев перешел в «Ахмат» летом 2023 года. Болгарский полузащитник сыграл за грозненцев 47 матчей и забил 5 голов.