Жозе Моуринью: «ВАР надо называть ВР. «Ассистент рефери» – это неправда. Они сами судьи»

Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что ВАР надо переименовать.

«Я думаю, название ВАР следует сменить. Дело в том, что «видеоассистент рефери» – это неправда.

Это должно называться ВР – «видеорефери», потому что они сами судьи.

И это странно. Видите ли, судьи на поле – они как раз не рефери, они ассистенты.

Важные решения касательно игры выносят другие люди, которые находятся в кабинете», – сказал португалец.

По окончании матча с «Саутгемптоном» (0:1) в рамках 21-го тура Премьер-лиги Моуринью выразил недовольство тем, какие именно поводы для пенальти рассматривались с помощью ВАР.

Моуринью никогда не изменится: подглядел в блокнот тренера «Саутгемптона», после матча назвал его идиотом