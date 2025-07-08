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  • Тренер «Флуминенсе» об игре с «Челси»: «Это как шахматы, в 15:00 будет невыносимая жара, важно владеть мячом. Если постоянно бегать за соперником, ты просто выматываешься»
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Тренер «Флуминенсе» об игре с «Челси»: «Это как шахматы, в 15:00 будет невыносимая жара, важно владеть мячом. Если постоянно бегать за соперником, ты просто выматываешься»

Тренер «Флуминенсе» сравнил матч с «Челси» с игрой в шахматы.

Полуфинальный матч клубного чемпионата мира состоится сегодня в 22:00 по московскому времени (в 15:00 по местному времени). 

«Это будет игра на терпение. Мы будем осторожны. Разумеется, владение мячом будет очень важным, особенно в 15:00, когда начнется матч. Жара невыносимая!

Если тебе постоянно приходится бегать за соперником, если у тебя нет мяча, ты просто выматываешься. Мы очень уважаем «Челси», но это как шахматы. Можете быть уверены, что матч будет напряженным, по крайней мере, на мой взгляд, с малым количеством моментов. И победит тот, кто сможет лучше воспользоваться всеми доступными данными», – сказал главный тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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