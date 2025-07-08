Конате вернулся в «Ахмат» из Саудовской Аравии. Контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба – на три года
Мохамед Конате вернулся в «Ахмат».
27-летний нападающий подписал соглашение на три года с клубом из Грозного.
В прошлом сезоне форвард из Буркина Фасо выступал за «Аль-Рияд», забив 4 гола в 27 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Мохамед Конате ранее уже выступал за «Ахмат» на протяжении трех сезонов – с 2021 по 2024 годы.
Конате является лучшим бомбардиром в истории клуба, имея в активе 34 мяча.
«Руководство, болельщики, партнеры, персонал сердечно приветствуют Мохамеда. Добро пожаловать домой!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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