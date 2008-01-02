Главный тренер Жозе Моуринью избежит наказания от Футбольной ассоциации Англии (FA) за свое поведение в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1) и комментарии после игры.

По ходу встречи Моуринью стал подглядывать в блокнот, который находился в руках одного из тренеров . У него также произошла стычка с тренером вратарей соперника Эндрю Спарксом.

Арбитр встречи Майк Дин показал желтую карточку португальскому специалисту за поведение в технической зоне соперника.

Впоследствии Жозе так пояснил свои действия: «Я был груб, но я был груб с идиотом».

Тренер «Тоттенхэма» также раскритиковал систему видеоповторов: «ВАР надо называть ВР. «Ассистент рефери» – это неправда. Они сами судьи».

Моуринью никогда не изменится: подглядел в блокнот тренера «Саутгемптона», после матча назвал его идиотом