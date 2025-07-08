«Ростов» хочет арендовать Мухина у ЦСКА с правом выкупа. Хавбек не против перехода
Максим Мухин может перейти в «Ростов».
Клуб из Ростова-на-Дону хочет арендовать 23-летнего полузащитника с правом выкупа, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сам футболист не против перейти в «Ростов».
Клубы вели переговоры, но из-за травмы полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры сделка немного приостановилась.
В прошлом сезоне Максим Мухин из-за восстановления от травмы сыграл только один матч.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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