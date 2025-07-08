Петраков про РПЛ: «Нужно обращать внимание на отечественных тренеров. Приглашают каких-то иностранцев без опыта. Был испанец в «Торпедо», ребята рассказывали – такой бардак»
– Не удивляет, что большинство наших клубов сейчас приглашают тренерами иностранцев?
– Об этом должны говорить наши заслуженные специалисты: Юрий Семин, Валерий Газзаев... У нас люди, которые всю жизнь проработали в футболе, никому не нужны.
А каких-то иностранцев вообще без опыта приглашают. Тот же вот испанец, который в «Торпедо» был (Пеп Клотет – Спортс’‘).
Мне кажется, он даже в детско-юношеском футболе не работал. Ребята рассказывали – там такой бардак был...
– Но ведь есть примеры, когда иностранцы берут титулы с нашими клубами.
– Конечно, есть и настоящие профессионалы.
Ни одного плохого слова не скажу про Марко Николича или Владимира Ивича, что работал в «Краснодаре». Это качественные тренеры. Но, считаю, нашим клубам нужно больше обращать внимание на отечественных специалистов.
Вот сейчас в «Акроне» успешно работает Заур Тедеев. Очень нравится игра его команды, – сказал тренер Валерий Петраков.