Пачо и Люка Эрнандес дисквалифицированы на два матча после удаления с «Баварией» – защитники «ПСЖ» не сыграют в 1/2 и финале КЧМ. Хейсен из «Реала» пропустит одну игру
Вильян Пачо и Люка Эрнандес больше не сыграют на КЧМ.
Защитники «ПСЖ» получили по прямой красной карточке в концовке четвертьфинала с «Баварией» (2:0). Пачо был удален за удар шипами в голень Леону Горецке, Люка Эрнандес – за удар локтем в лицо Рафаэля Геррейру.
Дисциплинарная комиссия ФИФА во вторник объявила о двухматчевой дисквалификации для Пачо и Эрнандеса. Таким образом, они пропустят полуфинал с «Реалом» и потенциальный финал клубного ЧМ.
В свою очередь, защитник «Реала» Дин Хейсен, также получивший прямую красную карточку за задержку руками Серу Гирасси в игре с «Боруссией», дисквалифицирован на один матч.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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