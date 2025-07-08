Пачо и Люка Эрнандес дисквалифицированы на два матча после удаления с «Баварией» – защитники «ПСЖ» не сыграют в 1/2 и финале КЧМ. Хейсен из «Реала» пропустит одну игру

Вильян Пачо и Люка Эрнандес больше не сыграют на КЧМ.

Защитники «ПСЖ » получили по прямой красной карточке в концовке четвертьфинала с «Баварией» (2:0). Пачо был удален за удар шипами в голень Леону Горецке, Люка Эрнандес – за удар локтем в лицо Рафаэля Геррейру.

Дисциплинарная комиссия ФИФА во вторник объявила о двухматчевой дисквалификации для Пачо и Эрнандеса. Таким образом, они пропустят полуфинал с «Реалом » и потенциальный финал клубного ЧМ.

В свою очередь, защитник «Реала» Дин Хейсен , также получивший прямую красную карточку за задержку руками Серу Гирасси в игре с «Боруссией», дисквалифицирован на один матч.