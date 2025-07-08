Очоа намерен сыграть на ЧМ-2026 – в июле вратарю Мексики исполнится 40 лет: «Я буду бороться за место в сборной. Я не прошу одолжений – хочу заслужить это»

Гильермо Очоа хочет сыграть на ЧМ-2026.

Турнир в США может стать шестым чемпионатом мира в карьере 39-летнего мексиканского голкипера, которому 13 июля исполнится 40 лет.

«Я буду бороться за место в сборной на чемпионате мира. Я не прошу никаких одолжений – я хочу заслужить это. Было бы невероятно стать частью этого турнира.

Я тренируюсь и играю за свой клуб каждый день, чтобы оставаться на самом высоком уровне. Люди, которые следили за моей карьерой, знают, сколько я отдал, и они знают, что я продолжу выкладываться на полную, если получу шанс», – сказал вратарь португальского АВС Очоа.