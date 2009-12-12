Роналду оттолкнул фаната, выбежавшего на поле и схватившего его за шею сзади

Несколько болельщиков выбегали на поле к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Байером» (2:0).
В первом эпизоде стюарды смогли остановить болельщика, не дав тому выбежать на поле, но другому фанату удалось добраться до футболиста и обнять его.
Cristiano Ronaldo Never Says NO To a Pitch Invader & Always Make Sure They Are Treated Well At The End By The Security. 👮🏻♂️— AZR Organization (@AzrOrganization) December 11, 2019
Legend. ❤️🐐 pic.twitter.com/G1bnBiiqYC
По окончании встречи еще один болельщик подбежал к Роналду сзади и схватил того за шею, пытаясь сделать с ним селфи. Это вызвало негативную реакцию португальца, который оттолкнул фаната и высказал ему свое недовольство.
Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV— B/R Football (@brfootball) December 11, 2019