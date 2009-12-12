Роналду оттолкнул фаната, выбежавшего на поле и схватившего его за шею сзади

Теги Байер Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики Sports.ru Футбол

Несколько болельщиков выбегали на поле к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Байером» (2:0).

В первом эпизоде стюарды смогли остановить болельщика, не дав тому выбежать на поле, но другому фанату удалось добраться до футболиста и обнять его.

По окончании встречи еще один болельщик подбежал к Роналду сзади и схватил того за шею, пытаясь сделать с ним селфи. Это вызвало негативную реакцию португальца, который оттолкнул фаната и высказал ему свое недовольство.

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