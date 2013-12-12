Криштиану Роналду: «Лига чемпионов – мой турнир, обожаю тут играть»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над «Байером» (2:0) в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Еще один вечер Лиги чемпионов. Мой турнир, я люблю его. Обожаю играть в этом турнире. Но самое главное – это команда. Во втором тайме мы были великолепны, хорошо играли и дважды забили.

Во втором тайме мы играли и прессинговали выше, действовали более уверенно и в результате создали больше моментов. Физически команды в прекрасной форме, во втором тайме мы контролировали игру.

Мы заняли первое место в группе, не проиграв ни одного матча. Так что мы очень довольны и чувствуем себя уверенно.

Игры на вылет будут трудными. В этой группе были сложные соперники, но мы смотрим вперед и уверены в себе. Чрезвычайно уважаем каждую команду и понимаем, что жребий будет сложным. Посмотрим, что произойдет», – сказал Роналду.

«Барса», «Ливерпуль», «Бавария» и «Юве» – в 1-й корзине жеребьевки плей-офф ЛЧ, «Реал», «Челси» и «Боруссия» – во 2-й