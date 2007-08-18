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Моуринью со слезами на глазах: «Вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Тренер Жозе Моуринью со слезами на глазах рассказал о том, что скучает по работе в футболе.

Он был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» 18 декабря 2018 года и с тех пор находится без работы. Недавно было объявлено о том, что португалец стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ. 

«Я просто... просто наслаждался этим. Когда я пришел в профессиональный футбол, в моей голове что-то щелкнуло, и я подумал: «Теперь все серьезно, это важные вещи».

Все было серьезно до последнего времени. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — сказал Моуринью со слезами на глазах.

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