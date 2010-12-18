«МЮ» уволил Моуринью

уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера.

Клуб пожелал португальскому специалисту успехов в дальнейшей работе.

Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.

Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 португалец выиграл с «Юнайтед» Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

В АПЛ в первом сезоне при Моуринью «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, в сезоне-2017/18 – второе.

В нынешнем сезоне «МЮ» занимает 6-е место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков.