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    «МЮ» уволил Моуринью

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия отставки Футбол

    «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера.

    Клуб пожелал португальскому специалисту успехов в дальнейшей работе.

    Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.

    Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 португалец выиграл с «Юнайтед» Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

    В АПЛ в первом сезоне при Моуринью «Манчестер Юнайтед» занял шестое место, в сезоне-2017/18 – второе.

    В нынешнем сезоне «МЮ» занимает 6-е место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков.

    Опрос

    Моуринью еще поработает в топ-клубе?

    14705 голосов 83
    • Да
      56%
    • Нет, его футбол в прошлом
      44%

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