Моуринью стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ

Бывший главный тренер Жозе Моуринью будет работать на телевидении.

56-летний португалец стал экспертом .

«АПЛ – особенный турнир для меня, где нужно так много работать, чтобы побеждать. От этих матчей просто невозможно оторвать взгляд.

– дом Премьер-лиги. Мне приятно присоединиться к этой команде, помогать понять и объяснить то, что происходит в каждом матче.

Футбол – это огромная страсть, она так много значит для болельщиков, и я с нетерпением жду, когда стану частью Премьер-лиги вместе с ними, пока я не вернусь на свое место у кромки поля», – сказал тренер.

Моуринью впервые появится в студии уже в воскресенье, когда в гостях сыграет с «МЮ» в рамках 1-го тура Премьер-лиги.

Португальский специалист остается без команды с 18 декабря – после увольнения из .

Венгер и Моуринью разобрали финал ЛЧ. Жозе сказал, что матч плохой, Венгер – что «Ливерпуль» играл средне

✍️ NEW SEASON, NEW SIGNING ✍️



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT