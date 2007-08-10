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Моуринью стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия телевидение Sky Sports Футбол

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет работать на телевидении.

56-летний португалец стал экспертом Sky Sports.

«АПЛ – особенный турнир для меня, где нужно так много работать, чтобы побеждать. От этих матчей просто невозможно оторвать взгляд.

Sky Sports – дом Премьер-лиги. Мне приятно присоединиться к этой команде, помогать понять и объяснить то, что происходит в каждом матче.

Футбол – это огромная страсть, она так много значит для болельщиков, и я с нетерпением жду, когда стану частью Премьер-лиги вместе с ними, пока я не вернусь на свое место у кромки поля», – сказал тренер.

Моуринью впервые появится в студии уже в воскресенье, когда «Челси» в гостях сыграет с «МЮ» в рамках 1-го тура Премьер-лиги.

Португальский специалист остается без команды с 18 декабря – после увольнения из «Манчестер Юнайтед».

Венгер и Моуринью разобрали финал ЛЧ. Жозе сказал, что матч плохой, Венгер – что «Ливерпуль» играл средне

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