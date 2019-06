«МЮ» объявил о трансфере Уан-Биссаки

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака перешел в «Манчестер Юнайтед».

21-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на пять лет с возможностью продления еще на год.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов. Игрок будет зарабатывать 80-90 тысяч фунтов в неделю.

Защитник дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став постоянным игроком основного состава.

В прошедшем сезоне АПЛ он провел 35 матчей и сделал 3 результативные передачи.

