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«МЮ» объявил о трансфере Уан-Биссаки

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы фото Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Футбол

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака перешел в «Манчестер Юнайтед».

21-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на пять лет с возможностью продления еще на год.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов. Игрок будет зарабатывать 80-90 тысяч фунтов в неделю.

Защитник дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став постоянным игроком основного состава.

В прошедшем сезоне АПЛ он провел 35 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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