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«МЮ» согласовал трансфер Уан-Биссаки за 50 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Футбол

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста примерно за 50 миллионов фунтов.

В ближайшее время игрок пройдет медосмотр и заключит с «МЮ» долгосрочный контракт с зарплатой 80-90 тысяч фунтов в неделю. В «Пэлас» он получал 10 тысяч.

При этом пункт в договоре между клубами о трансфере хавбека Уилфрида Заа, согласно которому «Юнайтед» получит 25 процентов от суммы следующей продажи футболиста, удален не будет. Сообщалось, что «Пэлас» в рамках сделки хотел, чтобы «Юнайтед» отказался от данного пункта.

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