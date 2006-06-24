Уан-Биссака пройдет медосмотр в «МЮ» на этой неделе. Трансфер оценивается в 55 млн фунтов

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака близок к переходу в .

По информации Goal.com, футболист на этой неделе вернется из расположения сборной Англии (U-21) и пройдет медицинское обследование на базе «МЮ» перед подписанием контракта.

Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 55 миллионов фунтов.

Защитник дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став постоянным игроком основного состава. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 35 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.