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Уан-Биссака пройдет медосмотр в «МЮ» на этой неделе. Трансфер оценивается в 55 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака Футбол

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уан-Биссака близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

По информации Goal.com, футболист на этой неделе вернется из расположения сборной Англии (U-21) и пройдет медицинское обследование на базе «МЮ» перед подписанием контракта. 

Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 55 миллионов фунтов. 

Защитник дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став постоянным игроком основного состава. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 35 матчей и сделал 3 результативные передачи.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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