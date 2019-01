Сарри принес на пресс-конференцию ноутбук, чтобы доказать, что Кейн был в офсайде

Главный тренер Маурицио Сарри остался недоволен работой арбитров в матче Кубка лиги с (0:1).

Итальянец принес на послематчевую пресс-конференцию ноутбук, чтобы показать видеозапись, на которой видно, что форвард «шпор» находился в офсайде в эпизоде с назначенным в ворота «Челси» пенальти.

Бригада арбитров во главе с сначала зафиксировала офсайд в этом эпизоде, однако затем Оливер обратился к системе видеопомощи (VAR).

Арбитру подсказали, что вне игры у Кейна не было, и Оливер назначил пенальти, с которого был забит победный гол в матче.

«На картинке с нашей камеры Кейн находился в очевидном офсайде, но это не важно. Важно, что судья на линии прекратил движение за эпизодом и не следил за мячом, из-за чего игроки посчитали, что в этом моменте зафиксировано положение вне игры. Думаю, это во многом повлияло на действия наших защитников. Поэтому считаю, что арбитрам нужно научиться работать с этой системой», – прокомментировал эпизод .

Maurizio Sarri showing Chelsea analyst’s laptop to the media to prove Harry Kane was offside before the penalty 👀 pic.twitter.com/VoX70SeTdK