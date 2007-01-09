Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Сарри принес на пресс-конференцию ноутбук, чтобы доказать, что Кейн был в офсайде

    Теги Челси судьи Кубок английской лиги Тоттенхэм фото Майкл Оливер Харри Кейн видеоповторы Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался недоволен работой арбитров в матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (0:1).

    Итальянец принес на послематчевую пресс-конференцию ноутбук, чтобы показать видеозапись, на которой видно, что форвард «шпор» Харри Кейн находился в офсайде в эпизоде с назначенным в ворота «Челси» пенальти.

    Бригада арбитров во главе с Майклом Оливером сначала зафиксировала офсайд в этом эпизоде, однако затем Оливер обратился к системе видеопомощи (VAR).

    Арбитру подсказали, что вне игры у Кейна не было, и Оливер назначил пенальти, с которого был забит победный гол в матче.

    «На картинке с нашей камеры Кейн находился в очевидном офсайде, но это не важно. Важно, что судья на линии прекратил движение за эпизодом и не следил за мячом, из-за чего игроки посчитали, что в этом моменте зафиксировано положение вне игры. Думаю, это во многом повлияло на действия наших защитников. Поэтому считаю, что арбитрам нужно научиться работать с этой системой», – прокомментировал эпизод Маурицио Сарри.

    Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться