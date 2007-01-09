Сарри о пенальти после VAR: «Кейн был в офсайде. Лайнсмен остановился, и это повлияло на наших защитников»

Главный тренер Маурицио Сарри после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги прокомментировал назначение 11-метрового, после которого «шпоры» забили гол.

«Система VAR применяется в Италии, но на начальном этапе это была настоящая катастрофа. Арбитрам было сложно приспособиться к ее введению, и я считаю, что на данный момент они не готовы использовать ее надлежащим образом.

Например, на картинке с нашей камеры Кейн находился в очевидном офсайде, но это не важно. Важно, что судья на линии прекратил движение за эпизодом и не следил за мячом, из-за чего игроки посчитали, что в этом моменте зафиксировано положение «вне игры». Думаю, это во многом повлияло на действия наших защитников. Поэтому считаю, что арбитрам нужно научиться работать с этой системой.

Странно, что она применяется в Кубке лиги, но не используется в АПЛ. Полагаю, что это странно не только для нас и игроков, но и для самих судей», – сказал Сарри.

Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна