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    Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна

    Теги Челси судьи Кубок английской лиги Тоттенхэм Майкл Оливер Харри Кейн Кепа Аррисабалага видеоповторы Футбол

    Майкл Оливер, главный арбитр первого полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» – «Челси», назначил пенальти в ворота гостей.

    На 25-й минуте встречи форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вышел один на один с вратарем «Челси», и Кепа Аррисабалага сбил игрока в своей штрафной.

    Оливер после подсказки от лайнсмена зафиксировал офсайд у Кейна, однако затем обратился к системе видеопомощи (VAR).

    Арбитру подсказали, что вне игры у Кейна не было, и Оливер назначил пенальти.

    На 26-й минуте игры Кейна с 11-метровой отметки открыл счет в матче.

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