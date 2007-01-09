Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна

Майкл Оливер, главный арбитр первого полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» – «Челси», назначил пенальти в ворота гостей.
На 25-й минуте встречи форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вышел один на один с вратарем «Челси», и Кепа Аррисабалага сбил игрока в своей штрафной.
Оливер после подсказки от лайнсмена зафиксировал офсайд у Кейна, однако затем обратился к системе видеопомощи (VAR).
Арбитру подсказали, что вне игры у Кейна не было, и Оливер назначил пенальти.
На 26-й минуте игры Кейна с 11-метровой отметки открыл счет в матче.