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    Маурисио Почеттино: «Мне не нравится, что мы обыграли «Челси» с помощью VAR»

    Теги Челси премьер-лига Англия судьи Кубок английской лиги Тоттенхэм Маурисио Почеттино Майкл Оливер Харри Кейн видеоповторы Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка английской Лиги с «Челси» (1:0).

    «Мы не уступали «Челси». Соперник чрезвычайно мастеровит и временами наседал на нас. Я очень рад, что мы забили, после чего играли хорошо. Да, нам приходилось играть глубже в обороне, но если бы мы лучше взаимодействовали, могли бы забить второй гол. Я доволен, но судьба противостояния еще не решена.

    Мне не нравится VAR. Сегодня это сыграло нам на руку, но, судя по ЧМ-2018 и матчам Ла Лиги, я вижу, что видеоповторами никто недоволен. Мне не нравится, что мы выиграли вот так, с помощью VAR.

    Я не против технологий, эволюцию нельзя остановить, но все должно быть по-другому – четко, ясно и понятно. А так – ждать приходится слишком долго, правила размыты.

    Здесь предстоит еще много работы, у нас есть шесть месяцев [до введения VAR в АПЛ], чтобы усовершенствовать систему», – сказал Почеттино.

    Оливер назначил пенальти в ворота «Челси» после VAR. Сперва он зафиксировал офсайд у Кейна

    Сарри о пенальти после VAR: «Кейн был в офсайде. Лайнсмен прекратил движение за эпизодом, и это повлияло на наших защитников»

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