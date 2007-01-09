Маурисио Почеттино: «Мне не нравится, что мы обыграли «Челси» с помощью VAR»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка английской Лиги с (1:0).

«Мы не уступали «Челси». Соперник чрезвычайно мастеровит и временами наседал на нас. Я очень рад, что мы забили, после чего играли хорошо. Да, нам приходилось играть глубже в обороне, но если бы мы лучше взаимодействовали, могли бы забить второй гол. Я доволен, но судьба противостояния еще не решена.

Мне не нравится VAR. Сегодня это сыграло нам на руку, но, судя по ЧМ-2018 и матчам Ла Лиги, я вижу, что видеоповторами никто недоволен. Мне не нравится, что мы выиграли вот так, с помощью VAR.

Я не против технологий, эволюцию нельзя остановить, но все должно быть по-другому – четко, ясно и понятно. А так – ждать приходится слишком долго, правила размыты.

Здесь предстоит еще много работы, у нас есть шесть месяцев [до введения VAR в АПЛ], чтобы усовершенствовать систему», – сказал Почеттино.

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