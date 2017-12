Nike презентовал Коутиньо в форме «Барселоны»

Компания Nike, технический спонсор «Барселоны», предложила в своем интернет-магазине приобрести комплект формы клуба с изображением полузащитника Филиппе Коутиньо, который близок к переходу в стан каталонцев.

готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», – сообщалось на сайте Nike.

Позже публикация была удалена.

Ранее стало известно, что в январе «Барса» заплатит за Коутиньо 150 миллионов евро и что бразилец уже приступил к поиску дома в столице Каталонии.

HOLY SHIT NIKE CONFIRMED COUTINHO TO BARCELONA ON THEIR SITE https://t.co/4ZnI7kpLE2 pic.twitter.com/2iTrZuMonu