Nike презентовал Коутиньо в форме «Барселоны»

Компания Nike, технический спонсор «Барселоны», предложила в своем интернет-магазине приобрести комплект формы клуба с изображением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который близок к переходу в стан каталонцев.
«Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», – сообщалось на сайте Nike.
Позже публикация была удалена.
Ранее стало известно, что в январе «Барса» заплатит за Коутиньо 150 миллионов евро и что бразилец уже приступил к поиску дома в столице Каталонии.
HOLY SHIT NIKE CONFIRMED COUTINHO TO BARCELONA ON THEIR SITE https://t.co/4ZnI7kpLE2 pic.twitter.com/2iTrZuMonu— Danny Rai (@R9Rai) 31 декабря 2017 г.
Nike’s actual website then. Grim. #LFC pic.twitter.com/GSVqa2Piim— Olli Emmerson (@Oliver_Emmerson) 31 декабря 2017 г.
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