Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Nike презентовал Коутиньо в форме «Барселоны»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Nike игровая форма

    Компания Nike, технический спонсор «Барселоны», предложила в своем интернет-магазине приобрести комплект формы клуба с изображением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который близок к переходу в стан каталонцев.

    «Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», – сообщалось на сайте Nike.

    Позже публикация была удалена.

    Ранее стало известно, что в январе «Барса» заплатит за Коутиньо 150 миллионов евро и что бразилец уже приступил к поиску дома в столице Каталонии.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться