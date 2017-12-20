«Барселона» заплатит 150 млн евро за Коутиньо. Игрок заработает 60 млн евро за 5 лет
«Ливерпуль» согласовал условия перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».
Каталонский клуб согласился заплатить за футболиста 150 миллионов евро, которые потребовали владельцы англичан, американская компания Fenway Sports Group.
Коутиньо подпишет контракт с «Барселоной» на 5 лет. Его зарплата составит 12 миллионов евро в год.
Последние несколько дней в Испании находились агенты игрока, которые вели переговоры с испанской командой.
В этом сезоне Коутиньо провел 17 матчей за «Ливерпуль», забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.
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