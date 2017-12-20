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    «Барселона» заплатит 150 млн евро за Коутиньо. Игрок заработает 60 млн евро за 5 лет

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Ливерпуль» согласовал условия перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

    Каталонский клуб согласился заплатить за футболиста 150 миллионов евро, которые потребовали владельцы англичан, американская компания Fenway Sports Group.

    Коутиньо подпишет контракт с «Барселоной» на 5 лет. Его зарплата составит 12 миллионов евро в год.

    Последние несколько дней в Испании находились агенты игрока, которые вели переговоры с испанской командой.

    В этом сезоне Коутиньо провел 17 матчей за «Ливерпуль», забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

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