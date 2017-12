Guns N’ Roses выступят на «Открытие Арене» 13 июля

Рок-группа Guns N’ Roses выступит на стадионе 13 июля 2018 года в рамках тура Not In This Lifetime.

В 2018 году европейская часть тура стартует 3 июня на берлинском Olympiastadion. Всего группа выступит на 13 стадионах по всему континенту и станет хедлайнером на таких фестивалях, как Download Festival в Великобритании, Париже и Мадриде, Firenze Rocks в Италии, Graspop Metal Meeting в Бельгии.

Сразу после основания в 1985 году Guns N’Roses покорили лос-анджелесскую рок-сцену своей необузданной энергией и харизмой. Через два года группа прославилась во всем мире благодаря альбому Appetite For Destruction – самой продаваемой дебютной пластинке в США за всю историю, мировой тираж которой составил 30 миллионов копий. В 1991 году ставшие семикратно платиновыми альбомы Use Your Illusion I и Use Your Illusion II заняли две верхние строчки хит-парада Billboard Top 200.

За последнее десятилетие Guns N’Roses дали множество аншлаговых сольных и фестивальных концертов в поддержку альбома Chinese Democracy, выпущенного в 2008 году и ставшего платиновым.

После шести выпущенных студийных альбомов Guns N’Roses продолжают оставаться одной из самых влиятельных групп в музыкальной истории и удивлять миллионы фанатов по всему миру.

Состав группы в туре Not In This Lifetime: Эксл Роуз (вокал, фортепиано), Дафф Маккаган (бас-гитара), Слэш (соло-гитара), Диззи Рид (клавишные), Ричард Фортус (ритм-гитара), Фрэнк Феррер (ударные), Мелисса Риис (клавишные).