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    На «Крестовском» прошли 8 из 10 самых посещаемых матчей в 20 турах РФПЛ

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия болельщики Ахмат Урал фото Арсенал Тула Открытие Арена Крестовский Тосно стадионы

    Восемь домашних матчей «Зенита» на «Крестовском» вошли в топ-10 самых посещаемых игр в первой половине сезона-2017/18.

    Еще две игры из первых 20 туров прошли на домашнем стадионе «Спартака» («Открытие Арене»), один из которых против «Зенита».

    Самый посещаемый матч сезона на данный момент игра «Зенита» ос «Спартаком» (5:1), которую в Санкт-Петербурге посетили 53 359 зрителей. Десятое место у встречи петербуржцев с «Рубином» (2:1) – 38 284 зрителя.

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