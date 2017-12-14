На «Крестовском» прошли 8 из 10 самых посещаемых матчей в 20 турах РФПЛ

Восемь домашних матчей на «Крестовском» вошли в топ-10 самых посещаемых игр в первой половине сезона-2017/18.

Еще две игры из первых 20 туров прошли на домашнем стадионе («Открытие Арене»), один из которых против .

Самый посещаемый матч сезона на данный момент игра «Зенита» ос «Спартаком» (5:1), которую в Санкт-Петербурге посетили 53 359 зрителей. Десятое место у встречи петербуржцев с (2:1) – 38 284 зрителя.