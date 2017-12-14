На «Крестовском» прошли 8 из 10 самых посещаемых матчей в 20 турах РФПЛ
Восемь домашних матчей «Зенита» на «Крестовском» вошли в топ-10 самых посещаемых игр в первой половине сезона-2017/18.
Еще две игры из первых 20 туров прошли на домашнем стадионе «Спартака» («Открытие Арене»), один из которых против «Зенита».
Самый посещаемый матч сезона на данный момент игра «Зенита» ос «Спартаком» (5:1), которую в Санкт-Петербурге посетили 53 359 зрителей. Десятое место у встречи петербуржцев с «Рубином» (2:1) – 38 284 зрителя.
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