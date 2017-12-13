КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за болельщика, который показывал интимные части тела семейному сектору «Спартака»

КДК РФС оштрафовал «Зенит» за поведение болельщика в матче 19-го тура чемпионата России со (1:3).

«Мы вернулись к матчу «Спартак» – .

Вопрос касался поведения одного фаната «Зенита», который залез на заграждение между сектором болельщиков петербуржцев и семейным сектором «Спартака», где показывал интимные части тела.

Это рецидив, петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.