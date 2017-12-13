КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за болельщика, который показывал интимные части тела семейному сектору «Спартака»
КДК РФС оштрафовал «Зенит» за поведение болельщика в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).
«Мы вернулись к матчу «Спартак» – «Зенит».
Вопрос касался поведения одного фаната «Зенита», который залез на заграждение между сектором болельщиков петербуржцев и семейным сектором «Спартака», где показывал интимные части тела.
Это рецидив, петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.
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