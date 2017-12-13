Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за болельщика, который показывал интимные части тела семейному сектору «Спартака»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики КДК РФС Открытие Арена Артур Григорьянц

    КДК РФС оштрафовал «Зенит» за поведение болельщика в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).

    «Мы вернулись к матчу «Спартак» – «Зенит».

    Вопрос касался поведения одного фаната «Зенита», который залез на заграждение между сектором болельщиков петербуржцев и семейным сектором «Спартака», где показывал интимные части тела.

    Это рецидив, петербуржцы оштрафованы на 100 тысяч рублей», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться