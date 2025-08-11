Два фаната «Севильи» арестованы за беспорядки на матче с «Атлетико» 6 апреля. Еще 13 идентифицированы – они угрожали президенту клуба в соцсетях
Два человека арестованы за беспорядки на матче «Севильи» и «Атлетико» в апреле.
6 апреля в матче 30-го тура прошлого сезона Ла Лиги «Севилья» уступила на «Рамон Санчес Писхуан» со счетом 1:2. После матча группа фанатов угрожала членам руководства «Севильи», когда те пытались покинуть стадион, и бросала в них различные предметы.
Как передает Marca, после расследования инцидентов полиция задержала двух главных подозреваемых в инцидентах. Также были идентифицированы 13 человек, угрожавших президенту «Севильи» Хосе Марии дель Нидо Карраско в соцсетях.
Также на прошлой неделе 4 фаната «Севильи» были арестованы в рамках расследования штурма клубной базы в мае после поражения от «Сельты» (2:3).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
