Два фаната «Севильи» арестованы за беспорядки на матче с «Атлетико» 6 апреля. Еще 13 идентифицированы – они угрожали президенту клуба в соцсетях

Два человека арестованы за беспорядки на матче «Севильи» и «Атлетико» в апреле.

6 апреля в матче 30-го тура прошлого сезона Ла Лиги «Севилья » уступила на «Рамон Санчес Писхуан » со счетом 1:2. После матча группа фанатов угрожала членам руководства «Севильи», когда те пытались покинуть стадион, и бросала в них различные предметы.

Как передает Marca, после расследования инцидентов полиция задержала двух главных подозреваемых в инцидентах. Также были идентифицированы 13 человек, угрожавших президенту «Севильи» Хосе Марии дель Нидо Карраско в соцсетях.

Также на прошлой неделе 4 фаната «Севильи» были арестованы в рамках расследования штурма клубной базы в мае после поражения от «Сельты» (2:3).