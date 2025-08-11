Брейдо заявил, что из-за санкций ЦСКА в 200 раз сложнее привезти легионера: «К трудностям просто привыкаешь, но они постоянно видоизменяются»

В ЦСКА заявили, что сейчас клубу стало в 200 раз сложнее привезти легионера.

– Стало ли как-то проще работать в условиях санкций? Или все так же тяжело, как в первое время?

– Нет, не стало. Мы записали хороший подкаст с Юрой Хабаровым и руководителем юридического отдела клуба на эту тему.

Все устроено таким образом, что как только ты находишь определенное окошко, дверцу, которая помогает клубу вести жизнедеятельность, то в тот же момент закрывается другое окно, ты переключаешься на него, закрывается предыдущее, и это постоянный процесс с обеих сторон.

Сказать, что стало легче, ни в коем случае нельзя. Ты просто привыкаешь к трудностям, но они постоянно видоизменяются.

– Валерий Карпин говорил, что сейчас стало в 100 раз сложнее привезти легионера. Согласен ли ты с такой оценкой?

– В нашем случае, может быть, даже в 200. У «Динамо » нет персональных санкций. Если Валерий Георгиевич оценивает это в сто раз, то я на глаз допускаю такое умножение на два, – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

