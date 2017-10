Фабрегас признался, что это он в 2004 году попал пиццей в лицо Фергюсону

Полузащитник Франсеск Фабрегас решился на признание в эфире передачи A League of Their Own на канале Sky 1.

Ведущий Джеймс Корден задал футболисту вопросы о событиях октября 2004 года. Тогда Фабрегас играл за «Арсенал». После матча с (0:2) кто-то из лондонской команды швырнул пиццу в лицо тренеру соперников Алексу Фергюсону.

Бывший защитник Мартин Киоун позже вспоминал: «Насколько я понимаю, это был парень из Испании, великолепный технарь. Даже в обращении с пиццей он проявил прекрасную технику. Он бросил ее, словно фрисби».

Фабрегас наконец-то признался, что именно он зашвырнул пиццей в Фергюсона. «Да, я! Но – врун, ведь я помню, что он прямо передо мной кого-то дубасил, и поэтому он не мог ничего видеть», – сказал хавбек.