Леонид Кучук: «Читайте Клоппа, Фергюсона, Эрикссона – там есть все о психологии футбола, о том, как строится атака»

Главный тренер Леонид Кучук подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0) в 7-м туре чемпионата России.

– «Ростов» вновь играл в 3 центральных защитника, но моментов у ворот Песьякова хватало.

– В первом моменте мы с подбора решили развернуть игру через вратаря и ошиблись, это момент не центральных защитников. Большинство остальных моментов тоже. Такая быстрая команда, как «Краснодар», если ее подпускаешь – создает моменты.

Там другая причина была этих моментов, ее мы во втором тайме мы исправили. Если прочитать книгу Юргена Клоппа, там это хорошо описано – про встречную атаку. Моменты возникали у обеих команд, игра качельная. У нас моментов было больше, и излишнее желание победить нам немного помешало сегодня в реализации.

Мы торопились забить, суетились – тем более, что болельщики гнали нас сегодня вперед, спасибо им за поддержку. Когда мы прессовали их, они ничего не могли сделать.

– Почему в перерыве заменили Гацкана?

– Из-за повреждения. Не хотели усугублять его травму, поэтому Сашу нельзя было оставлять на поле. Он очень хорошо провел первый тайм, и обидно, что пришлось сделать замену. Могилевец, который вышел вместо него тоже провел хороший отрезок.

– Дядюн получил желтую в первом тайме, а во втором тайме был фол, тоже близкий к карточке.

– И «Краснодар» тоже иногда чересчур жестко играл. Футбол – не балет, это противостояние, которое бывает жестким. Если он не жесткий, то это другой вид спорта. Если мы научимся играть быстрее, жестче и мобильнее, то это и есть настоящий футбол. Читайте Клоппа, Фергюсона, Эрикссона – там есть все о психологии футбола, о том, как строится атака.

– Вы агрессивно начали матч. Была ли ставка на быстрый гол?

– Мы не хотели именно блицкриг, мы хотели просто выиграть. Есть зоны, где прекрасно играет «Краснодар, есть зоны, где лучше мы, и надо было нейтрализовать их сильные места и усилить свои, – заявил Кучук.