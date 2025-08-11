Захарян тренируется в общей группе «Сосьедада», сообщили в клубе: «Ожидаем, что он отправится на матч с «Валенсией»

Арсен Захарян может принять участие в первом туре Ла Лиги.

Об этом сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад ».

«Арсен работает в общей группе. Мы ожидаем, что он войдет в состав и отправится вместе с командой на выездной матч с «Валенсией», который состоится в следующую субботу», – заявили в клубе.

Напомним, в июле российский полузащитник не поехал с командой в турне в Японию из-за вируса, ранее у него были проблемы с камбаловидной мышцей.