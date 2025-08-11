Захарян тренируется в общей группе «Сосьедада», сообщили в клубе: «Ожидаем, что он отправится на матч с «Валенсией»
Арсен Захарян может принять участие в первом туре Ла Лиги.
Об этом сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».
«Арсен работает в общей группе. Мы ожидаем, что он войдет в состав и отправится вместе с командой на выездной матч с «Валенсией», который состоится в следующую субботу», – заявили в клубе.
Напомним, в июле российский полузащитник не поехал с командой в турне в Японию из-за вируса, ранее у него были проблемы с камбаловидной мышцей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
