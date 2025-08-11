«Комо» интересен вратарь «ПСЖ» Тенас. Воспитанник «Барсы» может стать конкурентом Бюте
Арнау Тенас может перейти в «Комо» из «ПСЖ».
Итальянский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего голкипера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Команда Сеска Фабрегаса ищет нового вратаря в пару к Жану Бюте.
Воспитанник «Барселоны» Тенас присоединился к парижанам в июле 2023 года, подписав контракт до июня 2026 года.
Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» предлагал Тенаса «Лиллю», ищущему замену Шевалье. «Доги» отказались и рассматривают вызывавшегося в сборную Португалии Велью из «Фаренсе»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32492 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости