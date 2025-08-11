«Зенит» принимает «Рубин». Приходите на важный домашний матч в Кубке!

Во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч пройдет завтра, 12 августа, в 18:30 на стадионе «Газпром Арена».

В первом туре «Зенит» одержал гостевую победу над «Ахматом» со счетом 1:2. Казанцы тоже победили своего соперника – «Оренбург», со счетом 2:0. Приходите болеть за сине-бело-голубых на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .