«Зенит» принимает «Рубин». Приходите на важный домашний матч в Кубке!
Во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч пройдет завтра, 12 августа, в 18:30 на стадионе «Газпром Арена».
В первом туре «Зенит» одержал гостевую победу над «Ахматом» со счетом 1:2. Казанцы тоже победили своего соперника – «Оренбург», со счетом 2:0. Приходите болеть за сине-бело-голубых на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31236 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости