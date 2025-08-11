Хименес о Модриче в «Милане»: «Лука невероятен, я заметил его уровень с первого дня. Он вдохновляет нас, выиграв «Золотой мяч» и 6 раз победив в ЛЧ»
Сантьяго Хименес высоко оценил игру Луки Модрича.
39-летний полузащитник дебютировал за «Милан» в товарищеском матче с «Челси» (1:4).
«Он невероятен. Я заметил его уровень с первого дня.
Думаю, он игрок, который очень помогает форварду. Мы, нападающие, рады видеть его в команде.
Он вдохновляет нас, он выиграл множество титулов. Он шесть раз выиграл Лигу чемпионов и, самое главное, «Золотой мяч», – сказал форвард «Милана».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32496 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости