Хименес о Модриче в «Милане»: «Лука невероятен, я заметил его уровень с первого дня. Он вдохновляет нас, выиграв «Золотой мяч» и 6 раз победив в ЛЧ»

Сантьяго Хименес высоко оценил игру Луки Модрича.

39-летний полузащитник дебютировал за «Милан » в товарищеском матче с «Челси» (1:4).

«Он невероятен. Я заметил его уровень с первого дня.

Думаю, он игрок, который очень помогает форварду. Мы, нападающие, рады видеть его в команде.

Он вдохновляет нас, он выиграл множество титулов. Он шесть раз выиграл Лигу чемпионов и, самое главное, «Золотой мяч », – сказал форвард «Милана».