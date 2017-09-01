«МЮ» в 2001 году хотел заменить Фергюсона на Венгера. Арсен отказался
Бывший руководитель «Манчестер Юнайтед» Мартин Эдвардс в своей автобиографии рассказал, что клуб вел переговоры с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.
Переговоры проходили после сезона-2001/02, когда Алекс Фергюсон хотел уйти из «МЮ».
«Нашим первым кандидатом был Арсен Венгер. С момента своего назначения в 1996 году он добился потрясающих результатов. Особенно в свой первый полный сезон, когда выиграл дубль.
После этого у него было несколько сложных лет, но мы считали его лучшим кандидатом на замену сэру Алексу.
Мы сделали запрос, и Венгер проявил некоторый интерес, достаточный для встречи с исполнительный директором Питером Кеньоном и мной в своем доме в Лондоне.
Почему он отказал нам? Я думаю он не захотел подставлять Дэвида Дина, тогдашнего исполнительного директора «Арсенала». Они были большими друзьями, и это стало главной причиной его отказа», – поведал Эдвардс.
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