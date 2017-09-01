«МЮ» в 2001 году хотел заменить Фергюсона на Венгера. Арсен отказался

Бывший руководитель Мартин Эдвардс в своей автобиографии рассказал, что клуб вел переговоры с главным тренером Арсеном Венгером.

Переговоры проходили после сезона-2001/02, когда хотел уйти из «МЮ».

«Нашим первым кандидатом был . С момента своего назначения в 1996 году он добился потрясающих результатов. Особенно в свой первый полный сезон, когда выиграл дубль.

После этого у него было несколько сложных лет, но мы считали его лучшим кандидатом на замену сэру Алексу.

Мы сделали запрос, и Венгер проявил некоторый интерес, достаточный для встречи с исполнительный директором и мной в своем доме в Лондоне.

Почему он отказал нам? Я думаю он не захотел подставлять Дэвида Дина, тогдашнего исполнительного директора . Они были большими друзьями, и это стало главной причиной его отказа», – поведал Эдвардс.