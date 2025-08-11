Балотелли интересен «Павии» из Серии D. Клуб сделает предложение 34-летнему форварду (Serie D 24)
Марио Балотелли может продолжить карьеру в четвертом дивизионе Италии.
В подписании 34-летнего нападающего заинтересована «Павия», сообщает Serie D 24. Этой информацией также поделился в соцсетях журналист Джанлука Ди Марцио.
Генеральный менеджер клуба Серии D Антонио Дьени и спортивный директор Иван Дзампальоне скоро могут сделать официальное предложение игроку. Осуществить сделку будет сложно, но они предпримут серьезные усилия, чтобы убедить Балотелли.
В данный момент форвард находится в статусе свободного агента. В сезоне-2024/25 он провел 6 матчей за «Дженоа» в Серии А, находясь на поле в среднем 9 минут.
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Serie D 24
