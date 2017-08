МЛС. Судья после видеоповтора удалил Кака, который в шутку схватил за лицо соперника

Капитан «Орландо Сити» Кака был удален в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:3).

На 94-й минуте встречи между игроками команд началась драка. 35-летний бразилец, пытаясь успокоить защитника Орельена Колена, схватил его сзади за лицо.

31-летний француз повернулся, и оба игрока засмеялись. Ранее Колен выступал за и находится в хороших отношениях с Кака.

Главный судья матча воспользовался видеоповтором, после чего показал несколько желтых карточек и прямую красную карточку Кака с формулировкой «агрессивное поведение».

Отметим, что не только игроки , но и сам Колен пытались объяснить судье, что это была шутка.

Кака в 17 матчах этого сезона забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Это второе удаление бразильца за 69 игр в .

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ