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    МЛС. Судья после видеоповтора удалил Кака, который в шутку схватил за лицо соперника

    Теги Кака МЛС Нью-Йорк Ред Буллс судьи видео Хосе Луис Гонсалес Гонсалес Орельен Колен видеоповторы Орландо Сити

    Капитан «Орландо Сити» Кака был удален в матче МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:3).

    На 94-й минуте встречи между игроками команд началась драка. 35-летний бразилец, пытаясь успокоить защитника Орельена Колена, схватил его сзади за лицо.

    31-летний француз повернулся, и оба игрока засмеялись. Ранее Колен выступал за «Орландо Сити» и находится в хороших отношениях с Кака.

    Главный судья матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес воспользовался видеоповтором, после чего показал несколько желтых карточек и прямую красную карточку Кака с формулировкой «агрессивное поведение».

    Отметим, что не только игроки «Орландо Сити», но и сам Колен пытались объяснить судье, что это была шутка.

    Кака в 17 матчах этого сезона забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Это второе удаление бразильца за 69 игр в МЛС.

    Видеоповторы можно сделать идеальными. И вот как

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