Лукаку прошел медосмотр для «МЮ» и подписал футболку ребенку

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку прошел медосмотр перед завершением перехода в . Об этом футболист сообщил в своем инстаграме.

Также бельгийский форвард оставил автограф на футболке мальчика.

«Первый болельщик «МЮ», которого я встретил», – подписал фотографию Лукаку.

Romelu Lukaku has completed his Man Utd medical and signed his first shirt for a fan. 🔴⚪️ pic.twitter.com/nx6OQEpakE