Геннадий Орлов: «У «Спартака» разве нет могущественного спонсора? В советский период поддерживали партийные бонзы, партийная верхушка. Я тоже одно время болел за красно-белых»
– Успехи «Зенита» часто связывают с мощнейшим спонсором, с тем, что у клуба есть возможность тратить баснословные деньги на трансферы.
– Подождите. А у «Спартака» разве нет могущественного спонсора? Не вижу здесь разницы.
Если взять советский период, то красно-белых поддерживали партийные бонзы, партийная верхушка, члены политбюро! Так что поддержка на всех уровнях была что надо. Клуб, наверное, лучше других решал вопросы жилья в Москве.
А знаете ли вы такой факт, что все театры в столице принадлежали тогда обществу «Спартак»?
– Нет.
– Представляете, какой пиар! Сколько болельщиков у красно-белых было среди творческой интеллигенции! Яншин, Калягин, Гафт. Валентин даже вел один чемпионский вечер «Спартака» по просьбе Старостина.
Так что симпатии со стороны известных актеров, артистов поднимали рейтинг красно-белых в обществе.
Не буду скрывать: я тоже одно время болел именно за «Спартак».
– Вот как?
– Ну конечно. А вспомните состав золотой сборной СССР на Олимпиаде-1956. Сколько там было спартаковцев! Огоньков, Масленкин, Нетто капитан, Татушин, Симонян, Ильин, Сальников! Они были нашими героями, кумирами, если хотите. Легенды!
В 1960-м наша сборная выиграла Кубок Европы, а капитаном в ней по-прежнему оставался Нетто.
Идем дальше – 1964 год.
– Уступили в финале чемпионата Европы испанцам – 1:2.
– Да, а счет в той игре открыл спартаковец Галимзян Хусаинов. Просто потрясающий футболист, замечательный!
Из-за поражения от команды из страны диктатора Франко Бескова сняли с работы... Партийные руководители всегда влияли на футбольную жизнь. Всегда, – сказал комментатор Геннадий Орлов.