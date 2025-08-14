Колобков о потолке зарплат в РПЛ: «Это для повышения соревновательности и конкурентности. От уровня футбола зависит спортивная политика, настроение людей»

Павел Колобков оценил идею введения потолка зарплат в РПЛ.

«В футболе действует финансовый фэйр-плей – как в европейском, так и в российском. Это правила, связанные с возможностью расходования средств, в том числе получаемых от государства, которые необходимо внимательно соблюдать.

Соблюдение уже действующих правил приведет к улучшению ситуации, клубы будут заинтересованы в том числе в развитии своей тренировочной базы, академии. Не все клубы, к сожалению, пользуются этим.

Я понимаю предложение Михаила Дегтярева по поводу потолка зарплат. Это делается для того, чтобы повысить соревновательность и конкурентность в нашем футболе, как следствие, и его качество.

В футбольном мире пока, насколько знаю, нет потолка зарплат. Этот вопрос, безусловно, надо обсуждать. Он интересный и достаточно дискуссионный. Много подводных камней.

Могут быть как положительные, так и отрицательные эффекты после введения потолка зарплат в нашем футболе. Нужно все тщательно просчитать и обсудить со всеми заинтересованными сторонами, включая лиги и клубы, независимо от их статуса.

Все мы думаем о развитии футбола. Кто бы что ни говорил, футбол – это вид спорта номер один в России. От уровня нашего футбола зависит и наша спортивная политика, и настроение людей в целом.

Предложение о потолке зарплат достаточно сложное – нужно взвесить все плюсы и минусы», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.