Колобков о потолке зарплат в РПЛ: «Это для повышения соревновательности и конкурентности. От уровня футбола зависит спортивная политика, настроение людей»
«В футболе действует финансовый фэйр-плей – как в европейском, так и в российском. Это правила, связанные с возможностью расходования средств, в том числе получаемых от государства, которые необходимо внимательно соблюдать.
Соблюдение уже действующих правил приведет к улучшению ситуации, клубы будут заинтересованы в том числе в развитии своей тренировочной базы, академии. Не все клубы, к сожалению, пользуются этим.
Я понимаю предложение Михаила Дегтярева по поводу потолка зарплат. Это делается для того, чтобы повысить соревновательность и конкурентность в нашем футболе, как следствие, и его качество.
В футбольном мире пока, насколько знаю, нет потолка зарплат. Этот вопрос, безусловно, надо обсуждать. Он интересный и достаточно дискуссионный. Много подводных камней.
Могут быть как положительные, так и отрицательные эффекты после введения потолка зарплат в нашем футболе. Нужно все тщательно просчитать и обсудить со всеми заинтересованными сторонами, включая лиги и клубы, независимо от их статуса.
Все мы думаем о развитии футбола. Кто бы что ни говорил, футбол – это вид спорта номер один в России. От уровня нашего футбола зависит и наша спортивная политика, и настроение людей в целом.
Предложение о потолке зарплат достаточно сложное – нужно взвесить все плюсы и минусы», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.