«Станкович – показушник. Много играет на публику, разводит руками, слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Быстров о Деяне
Владимир Быстров считает, что Деян Станкович не должен работать в «Спартаке».
«Спартак» под руководством сербского специалиста набрал 4 очка в 4 матчах сезона Мир РПЛ.
«Деян Станкович – показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами, опять нас убивают, слезы постоянные.
Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя.
Он не должен показывать никакую слабину, чтобы ни один футболист в нем не сомневался», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: YouTube-канал «О, родной футбол!»
