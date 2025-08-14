«Станкович – показушник. Много играет на публику, разводит руками, слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Быстров о Деяне

Владимир Быстров считает, что Деян Станкович не должен работать в «Спартаке».

«Спартак» под руководством сербского специалиста набрал 4 очка в 4 матчах сезона Мир РПЛ.

«Деян Станкович – показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами, опять нас убивают, слезы постоянные.

Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, который может взять удар на себя.

Он не должен показывать никакую слабину, чтобы ни один футболист в нем не сомневался», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Владимир Быстров .