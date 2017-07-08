Главный тренер «Челси» Антонио Конте разочарован решением форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку перейти в .

повторил 75-миллионное предложение по футболисту, однако Лукаку и его агент предпочли вариант с «МЮ».

Этим летом Конте несколько раз разговаривал с игроком. Тренер был уверен, что форвард намерен вернуться в «Челси». Переход Лукаку в «МЮ» Конте считает предательством.

После неудачи с главной трансферной целью Конте переключил внимание на другие варианты усиления атаки – Альваро Морату и Фернандо Льоренте.

Конте все еще не подписал 4-летний контракт, предложенный ему клубом в конце прошлого сезона.