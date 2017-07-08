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    The Times: Конте считает, что Лукаку предал его, перейдя в «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Эвертон премьер-лига Англия Антонио Конте Мино Райола Ромелу Лукаку

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте разочарован решением форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку перейти в «Манчестер Юнайтед».

    «Челси» повторил 75-миллионное предложение по футболисту, однако Лукаку и его агент Мино Райола предпочли вариант с «МЮ».

    Этим летом Конте несколько раз разговаривал с игроком. Тренер был уверен, что форвард намерен вернуться в «Челси». Переход Лукаку в «МЮ» Конте считает предательством.

    После неудачи с главной трансферной целью Конте переключил внимание на другие варианты усиления атаки – Альваро Морату и Фернандо Льоренте.

    Конте все еще не подписал 4-летний контракт, предложенный ему клубом в конце прошлого сезона.

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